Sudan'da BM Temsilcisi istenmeyen kişi ilan edildi

Editör: İsa Karaarslan

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sudan Cumhuriyeti Hükümeti, bugün itibariyle Bay Volker Perthes'i istenmeyen adam ilan ettiğini Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirmiştir" denildi. BM'nin daha önce Twitter'da yaptığı duyuruya göre, Volker Perthes bir dizi diplomatik görüşme için Perşembe günü Etiyopya'nın Addis Ababa kentine gitmişti.

Sudan ordusunun komutanı General Abdel Fattah al-Burhane, güçleri ile General Mohamed Hamdan Daglo'nun güçleri arasında Nisan ortasında çıkan savaştan sorumlu olmakla suçlayarak Volker Perthes'in görevden alınmasını talep etmişti.

General al-Burhane, BM'ye yazdığı bir mektupta, Volker Perthes'i, çatışmalar başlamadan önce Hartum'daki patlayıcı durumu raporlarında gizlemekle suçladı. Bu yalanlar olmasaydı General Daglo askeri operasyonlarını başlatmazdı diye savundu.