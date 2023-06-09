Sudan'da BM Temsilcisi istenmeyen kişi ilan edildi

Dışişleri Bakanlığından 8 Haziran Perşembe günü yapılan duyuruya göre, BM'nin Sudan elçisi Alman Volker Perthes ülke hükümeti tarafından istenmeyen kişi ilan edildi.

Sudan'da BM Temsilcisi istenmeyen kişi ilan edildi

Editör: İsa Karaarslan

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sudan Cumhuriyeti Hükümeti, bugün itibariyle Bay Volker Perthes'i istenmeyen adam ilan ettiğini Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirmiştir" denildi. BM'nin daha önce Twitter'da yaptığı duyuruya göre, Volker Perthes bir dizi diplomatik görüşme için Perşembe günü Etiyopya'nın Addis Ababa kentine gitmişti.

Sudan ordusunun komutanı General Abdel Fattah al-Burhane, güçleri ile General Mohamed Hamdan Daglo'nun güçleri arasında Nisan ortasında çıkan savaştan sorumlu olmakla suçlayarak Volker Perthes'in görevden alınmasını talep etmişti.

General al-Burhane, BM'ye yazdığı bir mektupta, Volker Perthes'i, çatışmalar başlamadan önce Hartum'daki patlayıcı durumu raporlarında gizlemekle suçladı. Bu yalanlar olmasaydı General Daglo askeri operasyonlarını başlatmazdı diye savundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise elçisine tam güvendiğini açıkladı.

Öne Çıkanlar
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Son Haberler
Endonezya'da yanardağ patladı küller etrafı sardı Dünya
Endonezya'da yanardağ patladı küller etrafı sardı
Avrupa Birliği Kanada’ya 280 itfaiyeci gönderiyor Dünya
Avrupa Birliği Kanada’ya 280 itfaiyeci gönderiyor
Mehmet Şimşek’in bakan olmasına vatandaşlardan olay yorum Güncel
Mehmet Şimşek’in bakan olmasına vatandaşlardan olay yorum
Acun Ilıcalı bu kez de Premier Lig kulübü satın aldı Spor
Acun Ilıcalı bu kez de Premier Lig kulübü satın aldı
Demet Özdemir yatırımını Komşu’ya yaptı. Fiyatı dudak uçuklattı Magazin
Demet Özdemir yatırımını Komşu’ya yaptı. Fiyatı dudak uçuklattı
Terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç yapılanmasında görevli terörist Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı Güncel
Terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç yapılanmasında görevli terörist Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı
Fahrettin Koca kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi görevlerde bulundu? Keşfet
Fahrettin Koca kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi görevlerde bulundu?