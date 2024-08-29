Sudan'da Kolera salgını. Binlerce vaka açıklandı

Sudan Sağlık Bakanlığı ülkede devam eden Kolera salgınına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Kesele ve Gadarif eyaletlerinde 128 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Açıklanan son vakalar sonrasında ülkede Kolera salgınına yakalananların sayısı 1351’e yükseldi. Bununla beraber salgın dolayısı ile bugüne kadar Sudan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 56’ya yükseldi.

Ülkede devam eden savaş nedeni ile sağlık sisteminin etkili bir şekilde çalışmaması salgın hastalıkların kontrol altına alınmasını güçleştirmeye devam ediyor.

Son günlerde sel felaketinin de etkili olduğu Sudan’da Haziran ayından bu yana sel yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 138’ yükseldi.