Sudan'da Kolera'dan 370 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Sudan'da Kolera'dan 370 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 370'e yükseldiği bildirildi.

Sudan'da kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 370'e yükseldiği bildirildi.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki kolera vakası sayısının 12 bin 201'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 370'e yükseldiği belirtildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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