Sudan'da pazaryerine saldırı: 19 kişi öldü

İç savaşın devam ettiği Sudan'da pazaryerinin bombalanması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da pazaryerine saldırı: 19 kişi öldü

Editör: Özge Ceren Çimen

Sudanlı Doktorlar Sendikası, Hartum'un güneyindeki fakir bir bölgede pazaryerine düzenlenen bombalı saldırıda 19 kişinin öldüğünü ve 106 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, Hartum'da ordunun kontrol ettiği birkaç bölgeden biri olan al-Shajara'dan altı tank mermisinin ateşlendiğini ve herhangi bir askeri hedefin yakınında olduğu bilinmeyen bir bölge olan Mayo mahallesini hedef aldığını söyledi.

Mayo, Sudan ordusu ile paramiliter rakibi Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında 15 Nisan'da başlayan savaşın başlamasından bu yana, çoğunlukla başkenti terk etmeyi göze alamayan insanların yaşadığı fakir bir bölge olarak biliniyor.

Doktorlar grubu yaptığı açıklamada, "Vakalar artıyor, sağlık personeli sınırlı sayıda personelle bu kadar çok vakayla ilgilenmek zorunda kalıyor, yakınlardaki tüm doktorları ve sağlık kadrolarını hastaneye çağırıyoruz, yardımcı olsunlar" açıklamasında bulundu.

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