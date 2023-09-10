Sudan'daki hava saldırısında 30 kişi öldü

Editör: Sami Gürel

Yetkililer, Sudan'ın başkentinin güney mahallesine düzenlenen hava saldırılarında en az 30 kişinin öldüğünü ve düzinelerce kişinin yaralandığını söyledi.

15 Nisan'dan bu yana, Sudan'ı General Abdülfettah el-Burhane liderliğindeki ordu ve General Muhammed Hamdane Daglo'nun Hızlı Destek Güçleri'nin (FSR) paramiliter güçleri ile karşı karşıya getiren bir iktidar savaşı devam ediyor.

Çatışmanın başlangıcından bu yana yerel komiteler aracılığıyla bölge sakinleri arasında karşılıklı yardımlaşmayı organize eden aktivistlere göre, bombalamalar Qoura pazarında sabah 7:15 civarında gerçekleştirildi. Daha önce burada 11 sivilin öldüğü bildirilmişti.

Aktivistler, ölü sayısının daha da yüksek olmasından korktuklarını belirterek, pazardaki " katliam " nedeniyle ölü sayısının " en az 30 " olduğunu söyledi.