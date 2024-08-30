Sudan'daki sellerde ölenlerin sayısı 173'e ulaştı

Kaynak: AA
Sudan'daki sellerde ölenlerin sayısı 173'e ulaştı

Sudan Sağlık Bakanlığı, haziran ayından bu yana ülkenin 11 eyaletinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 173’e yükseldiğini açıkladı. Kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısı ise 71’e ulaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, aşırı yağışlar ve sellerin 170 binden fazla kişiyi etkilediği belirtildi. Seller sonucu 173 kişinin hayatını kaybettiği, 505 kişinin yaralandığı ve 18 bin 665 evin tamamen, 14 bin 947 evin ise kısmen yıkıldığı bildirildi.

Sudan’da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde her yıl 100’den fazla kişi hayatını kaybediyor ve on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Ayrıca, kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 71’e çıktığı ve vaka sayısının 1696’ya ulaştığı açıklandı. Gerekli önlemlerin alındığı belirtilirken, savaşın sürdüğü Sudan’da sağlık sisteminin etkin çalışmaması, salgın hastalıkların yayılmasını daha da zorlaştırıyor.

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