Sudanlı yetkililer ile Hızlı Destek Kuvvetleri bir araya geldi

Sudanlı hükümet yetkilileri ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) yeni müzakerelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan’da bir araya geldi.

Sudanlı yetkililer ile Hızlı Destek Kuvvetleri bir araya geldi

Sudan’da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmaların önlenmesi için tekrardan çalışmalara başlandı.

MISIR’IN ARABULUCULUK TEKLİFİ İLE YAPILDI

Sudanlı hükümet yetkilileri ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) yetkilileri Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde müzakerelerde bulunmak üzere bir araya geldi.

Müzakereleri sürdürmek için görüşen taraflar, görüşmeye dair açıklama yapmazken söz konusu görüşmenin Perşembe günü Mısır’ın arabuluculuk teklifi ile yapıldığı ve tarafların bu teklifi memnuniyetle karşıladığı öğrenildi.

Suudi Arabistan ve ABD’li yetkililerden de konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

SUDAN’DAKİ ÇATIŞMALAR

Kuzey Afrika ülkesi Sudan’da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında yaşanan gerginlik 15 Nisan’da çatışmaya dönüşmüştü. ABD’li ve Suudi Arabistanlı yetkililerin arabuluculuğuyla ülkede sık sık ateşkes imzalanmasına rağmen çatışmalar bir türlü durdurulamamıştı. Ülkede, yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edildiği ve 700 binden fazla kişinin ise göç ettiği belirtiliyor.

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