Sude Yaren Uzunçavdar altın madalya kazandı

Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye biri altın 5 madalya kazandı.

KAYNAK: AA
Sude Yaren Uzunçavdar altın madalya kazandı

Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde biri altın 5 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te yapılan organizasyonun ikinci gününde dört sıklette müsabakalar yapıldı.

Kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar altın, 53 kiloda Rüya Diler gümüş, 53 kiloda Zeynep Taşkın, 53 kiloda Senanur Çelik ve 73 kiloda Sıla Nur Gencer bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın üçüncü gününde yarın erkekler 63 ve 87 kilo ile kadınlar 46 ve 67 kiloda müsabakalar yapılacak.

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