Süheyl Batum seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Galatasaray'da başkanlık seçimi için oy kullanma işlemi başladı.

Sarı-kırmızılı takımda mecvut başkan Dursun Özbek ve Süheyl Batum karşı karşıya geliyor.

YENİÇAĞ'A ÖZEL AÇIKLAMALAR

Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Yeniçağ'a özel açıklamalarda bulundu.

Seçimi değerlendiren Batum, ''Hep söylediğimizi söyleyeceğiz. Yarış şölen gibi geçiyor. Galatasaray çok demokratik bir kuruluştur. Bu şölenin sonucunda kazanan da kaybeden de yarın Konya'da olacak ve Konya'da 24. şampiyonluğumuzu birlikte kutlayacağız. Bu seçimin özelliği şu, kazanan 25, 26 ve 27. şampiyonluklara daha iyi hazırlansın, daha iyi şeyler yapsın diye adayız. İnşallah sonunda her zaman olduğu gibi yine Galatasaray kazanacak. Ama bir farkımız olduğunu düşünüyorum. Galatasaray kolay dokunulabilir bir kulüp olmadığını, hiçbir kişinin istediği gibi Galatasaray camiasına hakaret edemeyeceğini ve devletin de en tepeden en aşağıya kadar bunu görmezden gelemeyeceğini bir kez daha söylüyoruz. Mutlaka bu akşam!'' ifadelerini kullandı.

SÜHEYL BATUM OYUNU KULLANDI

Galatasaray Lisesi'nde 2 numaralı sandıkta oyunu kullanan Batum, "Galatasaray için hayırlısı olsun. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

YALÇIN DÜMER'DEN AÇIKLAMALAR

Oyuncu ve sunucu Yalçın Dümer de çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte o konuşma;