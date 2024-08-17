Şükrü Ersoy Marmara depremi için net uyardı: 7'den büyük olacak. Tsunamiyle gelecek

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı ve Yüksek Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 17 Ağustos 1999 depreminin 25. yıl dönümünde Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, Marmara'da 7 büyüklüğünü geçecek bir deprem beklendiğini ve bu depremle birlikte tsunami riskinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

"MARMARA'DA BÜYÜK BİR DEPREM OLACAK"

Prof. Dr. Ersoy, "Marmara'da büyük bir deprem olacak ve bu 7'yi geçecek bir büyüklükte olacak. Marmara'da bir deprem bekliyorsak, tsunamiyi de birlikte anmak gerek. Bu tehlikenin gerçek olduğunu kabul ettiğimizde bir şeyler yapmamız gerekiyor" dedi.

“MARMARA’DA DEPREM BEKLİYORSAK TSUNAMİYİ DE ANMAK GEREK"

Türkiye kıyılarının hem depreme hem de tsunamiyi uygun olduğunu belirten Ersoy, Marmara bölgesindeki potansiyel bir depremin tsunamiyi de beraberinde getirebileceğini vurguladı.

Ersoy, "Marmara'da bir deprem bekliyorsak, tsunamiyi de birlikte anmak gerek. Ancak bu konu yeterince ciddiye alınmadı ve gerçeğe inanılmadı. Son depremler, özellikle 1999'da tsunamiye neden oldu. Kıyılarımız hem tsunamiler hem de depremler açısından risk taşıyor" ifadelerini kullandı.

Ersoy, İstanbul'un yaklaşık 20 milyonluk dinamik nüfusuyla karşı karşıya olduğunu ve bu kadar büyük bir nüfusun afete karşı yönetilmesinin, bilinçlendirilmesinin ve güvence altına alınmasının zorluklar içerdiğini ifade etti.

'İSTANBUL'UN NÜFUSU AZALTILMALI'

Şükrü Ersoy, "İstanbul'un nüfusunu azaltmaya yönelik projeler yürütülmelidir. Türkiye nüfusunun yüzde 77'si büyük şehirlerde yaşıyor ve bazıları mega şehirler olarak tanımlanıyor. Bu durum ciddi sorunlara yol açabilir ve afet yönetiminde zorluklar yaşanabilir" şeklinde konuştu.