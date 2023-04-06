Şükrü Özyıldız sevgilisiyle toplantıdan toplantıya koştu

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şükrü Özyıldız ile sevgilisi Büşra Cebe, Etiler'deydi. Çift, bir mekândan çıkarken görüntülendi.

TOPLANTI ÜSTÜNE TOPLANTI

El ele görüntülenen Şükrü Özyıldız ile Büşra Cebe, bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Basın mensuplarıyla sohbet eden ikili, "Toplantı yaptık, iş yapmayı düşünüyoruz. Şimdi de başka bir toplantımız var" diyerek hemen çıktıkları mekanın 5-6 adım yanındaki başka bir restorana giriş yaptı.

Bir hayli neşeli oldukları görülen çift, ardından hızla oradan ayrıldı.

