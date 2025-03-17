Sulama Birliği başkanı mühendis barfiks çubuğuna asılı

Kaynak: İHA
Sulama Birliği başkanı mühendis barfiks çubuğuna asılı

Amasya'da sulama birliği başkanlığı yapan ziraat mühendisi, evinde barfiks çubuğuna asılı halde bulundu.

"Görevimde başarılı olamadım" yazılı bir not bırakan mühendisin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

aw414559-03.jpg


36 yaşındaki Gümüşhacıköy Sulama Birliği Başkanı A.G'ye ulaşamayan il dışındaki yakınları, 112'yi arayıp yardım istedi. 55 Evler Mahallesi'ndeki eve gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, içeri girdiklerinde A.G'nin barfiks çubuğuna asılı haldeki cansız bedeni ile karşılaştı.

aw414559-02.jpg

Geride "Görevimde başarılı olamadım" yazılı bir not bıraktığı öğrenilen genç mühendisin DSİ'deki mesai arkadaşları da acı haberle büyük üzüntü yaşadı. A.G'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Brezilya Borsası son dört ayın en yüksek seviyesini gördü
Brezilya Borsası son dört ayın en yüksek seviyesini gördü
Alman Borsası, kritik oylama öncesi yükseldi
Alman Borsası, kritik oylama öncesi yükseldi
İtalya Borsası, bankaların gücüyle zirvede
İtalya Borsası, bankaların gücüyle zirvede
ABD Borsalarında yükseliş sürüyor
ABD Borsalarında yükseliş sürüyor
Kanada Borsası emtia üreticileriyle yükseldi
Kanada Borsası emtia üreticileriyle yükseldi