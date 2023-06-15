Sulama kanalına atlayan kardeşini kurtarmak istedi. İkisi de kurtulamadı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşanan bir dram, iki kardeşin hayatına mal oldu.

Sulama kanalına atlayan kardeşini kurtarmak istedi. İkisi de kurtulamadı

Psikolojik sorunları olan Mustafa Polat (27), evinin yakınındaki sulama kanalına atladı.

Kardeşi Ahmet Polat (30) ise onu kurtarmak için peşinden suya girdi.

Ancak akıntının gücüne dayanamayan iki kardeş, gözden kayboldu. Olay yerine gelen ekipler, dalgıçlarla yaptıkları aramada, kardeşlerin cansız bedenlerine ulaştı.

Cenazeler otopsi için morga gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğleden sonra Bozova ilçesine bağlı Üçdirek Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Mustafa Polat, evlerinin yakınından geçen sulama kanalına atladı. Kardeşinin kanalda boğulmak üzere olduğunu gören ağabeyi Ahmet Polat, yüzme bilmeyen kardeşinin kurtarmak için peşinden suya atladı. İki kardeş de bir süre sonra akıntıya kapılarak suda kayboldu.

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