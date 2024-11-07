Sulama kanalına düştü: 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sulama kanalına düştü: 4 yaralı

Adana’da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, demir bariyerlere çarpıp ardından sulama kanalına düştü. 4 kişi yaralandı.

Adana'da kontrolden çıkan Fiat marka otomobil sulama kanalına düştü. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 JJ 092 plakalı Fiat marka otomobil kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, demir bariyerlere çarpıp ardından sulama kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polise bildirdi.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta bulunan 4 kişiyi kurtardı. Yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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