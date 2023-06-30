Sulama kanalına giren 3 kişi boğuldu

Konya'nın Halkapınar ilçesinde sulama kanalına giren Suriye uyruklu 3 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Sulama kanalına giren 3 kişi boğuldu

Olay, akşam saatlerinde Halkapınar ilçesi İvriz Mahallesi'ndeki Kaya anıtı arkasında sulama kanalında meydana geldi.

İddiaya göre, serinlemek için suya giren Suriye uyruklu Omar Hacdavut'un (23) boğulmak üzere olduğunu gören Hasan Hacdavut (22) ve Süleyman Hacdavut (20) kanala atladı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkamayan Omar ve Süleyman Hacdavut olay yerinde hayatını kaybetti. Sudan çıkartılan Hasan Hacdavut ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. 3 gencin cenazesi ekiplerin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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