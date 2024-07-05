Sulama kanalına giren kişi kayboldu

Kaynak: İHA
Sulama kanalına giren kişi kayboldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 29 yaşındaki İzzet Başgök, akıntıya kapılarak kayboldu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Kırsal Şeyh Çoban Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına giren 29 yaşındaki İzzet Başgök, akıntıya kapılarak kayboldu.

Olayın ardından Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ve dalgıç polisler bölgeye sevk edildi.

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Yaklaşık bir saat süren arama çalışmalarında, Başgök'ün kıyafetleri ve cüzdanı kanal kenarında bulundu. Ancak şahısın kendisi bulunamadı ve arama çalışmalarına geçici bir süre ara verildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve detaylı incelemeler devam ediyor.

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