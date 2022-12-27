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Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Ekipler suya gömülen araçtaki şahsın cansız bedenine bir saatlik çalışmayla ulaşabildi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 01:49
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Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaza, saat 23.00 sıralarında Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak’ta meydana geldi. Lara’dan kent merkezine otomobiliyle seyir halinde bulunan Ahmet Karak (36) henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyeti kaybetti ve sulama kanalına uçtu.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesinde güvenlik önlemi alan ekipler, suya gömülen aracın içinde şahıs olup olmadığını belirlemek için itfaiyeden destek istedi. Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden hareket ettirilip su üstüne çıkarıldı. Daha sonra arama yapan itfaiyenin dalgıç ekibi Ahmet Karak’ın otomobil içinde cansız bedenine ulaştı.

Ekiplerin yardımıyla sudan çıkarılan ceset, ilk önce ambulansa alındı, ardından cenaze aracıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araç ise daha sonra çekiciyle sudan çıkarılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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