Sulama kanalında boğulmuşlardı: Kahreden detay ortaya çıktı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sulama kanalında boğulmuşlardı: Kahreden detay ortaya çıktı!

Şanlıurfa'da yaşları 13 ve 12 olan iki çocuk sulama kanalında boğulmuşlardı. Hayatını kaybeden kuzenlerle ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı.

Olay, 4 Mayıs'ta Şanlıurfa Osmanbey Mahallesi'ndeki piknik alanında meydana geldi. Aileleriyle birlikte pikniğe giden Rüveyda Demir ile İbrahim Halil Kılıç'ın sulama kanalında çırpındığı görenler, kuzen oldukları öğrenilen ve yüzme bilmeyen 2 çocuğu sudan çıkardı.

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İhbarla gelen sağlık ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk, kurtarılamadı. Teyze çocukları, otopsilerinin ardından toprağa verildi.

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KAHREDEN DETAY!

Soruşturma sürerken, olay günü İbrahim Halil Kılıç'ın sulama kanalının kenarında yürümeye başladığı, dengesini kaybederek suya düştüğü, kuzeni Rüveyda Demir'in kurtarmak için elini uzattığı, bu sırada birlikte akıntıya kapıldıkları ortaya çıktı.

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