Sulama kanalında çocuk cesedi bulundu

Kaynak: İHA
Sulama kanalında çocuk cesedi bulundu

Şanlıurfa'da 13 yaşındaki Bünyamin Saruhan isimli çocuk birden ortadan kaybolmuştu. Çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Aşağıçinpolat Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Bünyamin Saruhan (13) isimli çocuk, dün öğle vakti aniden ortadan kayboldu. Çocuğa ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kırsal Mahalleye giden ekipler, vatandaşlarla birlikte yaptıkları aramada, Saruhan'ın cansız bedenine kırsal Obalı Mahallesi yakınlarında ulaştı. DSİ'ye ait sulama kanalında bulunan ceset, çıkartılarak otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Ekipler, çocuğun sulama kanalına nasıl düştüğü ile ilgili çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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