Sulama yapan vidanjöre cip çarptı. Kaza yapan doktorun kolu koptu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sulama yapan vidanjöre cip çarptı. Kaza yapan doktorun kolu koptu

Karabük'te sulama yapan vidanjöre bir cip çarpınca içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Diş doktoru olduğu öğrenilen kişinin kolu koptu. Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.

Karabük'te sulama çalışması yapan bir vidanjörle çarpışan bir cipte meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, Safranbolu-Karabük kara yolunun 5000 Evler Köprüsü mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, Muhammet Fatih I. yönetimindeki cip, Karabük istikametine seyir halindeyken kontrolünü kaybederek yol kenarında sulama çalışması yapan Erkan K. yönetimindeki vidanjöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip savrulurken, kazada cipin sürücüsü olan ve kolu kopan Nazlıcan I. ile birlikte yolcu olarak bulunan diğer kişi yaralandı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Ayrıca, kazada yaralanan sürücünün özel bir klinikte diş doktoru olarak görev yaptığı öğrenildi.

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