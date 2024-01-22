Sular çekilince onlarca kafatası ortaya çıktı. Nazilere ait olduğu düşünülüyor

Kaynak: The Guardian
Sular çekilince onlarca kafatası ortaya çıktı. Nazilere ait olduğu düşünülüyor
Ukrayna’daki baraj patlamasından sonra sular çekilince II. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden askerlere ait çürümüş insan kafatasları ortaya çıktı.

Ukrayna'da Kakhovka Barajı'nın patlamasından sonra boşaltılan Dnipro çamur düzlüklerinde bulunan kafatasları İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu düşünülüyor.

methode-times-prod-web-bin-468e2d48-0ac0-11ee-997e-7710367054a0.jpg

Almanya'nın savaş mezarları komisyonu, kafataslarının 80 yıl önce Nikopol yakınlarında gerçekleşen Dnipro Savaşı'na ait olabileceği iddialarını araştırıyor.

Savaş, Sovyetler Birliği'nin, savaştaki en büyük askeri operasyonlardan biri olan Almanya'ya karşı altı milyon askerlik karşı saldırısının bir parçasıydı.

main-compressed.jpg

Komisyon, sosyal medyada paylaşılan, paslanmış miğfer takan bir insan kafatasının da yer aldığı ve bunların bir Wehrmacht askerinin kalıntıları olabileceğini öne süren bir videoya atıfta bulundu.

ekran-goruntusu-2024-01-22-184832.jpg

Komisyon, 2017 yılında Kakhovka bölgesinde 154 Alman askerinin kalıntılarını bulunduğunu ve kayıtlarda bölgede 1.5000'den fazla Alman askerinin öldüğünü bildirmişti.

Son Haberler
İsrailli esirlerin yakınları parlamentoyu bastı Dünya
İsrailli esirlerin yakınları parlamentoyu bastı
Dünya Sağlık Örgütü uyardı. Kovid-19'dan 20 kat daha ölümcül X hastalığı kapıda Sağlık
Dünya Sağlık Örgütü uyardı. Kovid-19'dan 20 kat daha ölümcül X hastalığı kapıda
Çağlar Söyüncü Fenerbahçe için devleri reddediyor Spor
Çağlar Söyüncü Fenerbahçe için devleri reddediyor
Quaresma'nın ayak sesleri duyuldu. Kendi hesabından duyurdu Spor
Quaresma'nın ayak sesleri duyuldu. Kendi hesabından duyurdu
Bu neyin kafası? Cumhurbaşkanı destekçisi vatandaşlar tarafından söylenen ve tepki toplayan cümleler: "Allah gibi adam" Video
Bu neyin kafası? Cumhurbaşkanı destekçisi vatandaşlar tarafından söylenen ve tepki toplayan cümleler: "Allah gibi adam"
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu Gündem
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Yeni bir medya grubu kuruldu. İşte logosu ve yeni yönetim kadrosu Gündem
Yeni bir medya grubu kuruldu. İşte logosu ve yeni yönetim kadrosu