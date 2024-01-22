Sular çekilince onlarca kafatası ortaya çıktı. Nazilere ait olduğu düşünülüyor

Ukrayna'da Kakhovka Barajı'nın patlamasından sonra boşaltılan Dnipro çamur düzlüklerinde bulunan kafatasları İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu düşünülüyor.

Almanya'nın savaş mezarları komisyonu, kafataslarının 80 yıl önce Nikopol yakınlarında gerçekleşen Dnipro Savaşı'na ait olabileceği iddialarını araştırıyor.

Savaş, Sovyetler Birliği'nin, savaştaki en büyük askeri operasyonlardan biri olan Almanya'ya karşı altı milyon askerlik karşı saldırısının bir parçasıydı.

Komisyon, sosyal medyada paylaşılan, paslanmış miğfer takan bir insan kafatasının da yer aldığı ve bunların bir Wehrmacht askerinin kalıntıları olabileceğini öne süren bir videoya atıfta bulundu.

Komisyon, 2017 yılında Kakhovka bölgesinde 154 Alman askerinin kalıntılarını bulunduğunu ve kayıtlarda bölgede 1.5000'den fazla Alman askerinin öldüğünü bildirmişti.