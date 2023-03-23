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Sular çekilince ortaya çıktı. Hayrete düşürdü

Elazığ’da kuraklığın etkisi ile Keban Baraj Gölü havzasında sular çekildi, eski tren garı binası tekrar gün yüzüne çıktı. Sular altında kalan garın yıkılmamış olması görenleri hayrete düşürdü.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 17:09
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Sular çekilince ortaya çıktı

Sular çekilince ortaya çıktı. Hayrete düşürdü
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İHA'nın haberine göre, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ dahil bölge genelinde de bu sene beklenen yağış olmadı. Yağışın azlığı nedeniyle hemen hemen her ilde olduğu gibi Keban Baraj Gölü'nün havzasıyla, onu besleyen Murat Nehri'nde de su seviyesi düştü. 

Baraj havzasında bulunan merkeze bağlı Yolüstü köyünde de su yaklaşık 500 metre çekildi. Suların çekilmesi ile eski tren garı binası tekrar ortaya çıktı.

Eskiden suyun çok olduğunu belirten Kaya Ercan, “Birkaç senedir su yok. Su inince eski tren istasyonları da gün yüzüne çıktı. Daha önce 200 metreye kadar su geliyordu. Uzun süredir su yok ve kuraklık var. Kuraklıkla birlikte eski yapılar ortaya çıktı. İnşallah bu yağmurlar hayırlı olur. Eskiden su bayağı yukarıdaydı” dedi.

 

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