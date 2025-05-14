Suların gizli kavgası! Martılar paylaşmakta anlaşmadılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Suların gizli kavgası! Martılar paylaşmakta anlaşmadılar

Van Gölü’nde yaşayan inci kefali, üreme dönemi devam ediyor. Tatlı sulara göç ederken, martılar bu yolculukta avlarını kapma yarışına giriyor. Martılar, yakaladıkları inci kefali paylaşamadılar.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan muhteşem yolculuğu devam ederken, martılar ise rahatça ulaştıkları avlarını kapma yarışına giriyor.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali, üreme dönemlerinde tatlı sulara göç ederken martılar da göç boyunca derelerden ayrılmıyor. Kimi zaman birbiriyle mücadele eden kimi zaman da dakikalarca derelerdeki taşların üzerinde bekleyen martıların avı, ilginç görüntüler oluşturuyor. Van Gölü Havzası'nda yaşayan martılar, üremek için suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerini avlayarak besleniyor.

İNCİ KEFALLERİ BİR TEK MARTILARA SERBEST

15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme ve yumurtlama döneminde avlanması yasak olan inci kefallerini bir tek martılar avlayabiliyor. Yumurtalarını tatlı suya bırakmak için akarsulara akın eden inci kefali sürüleri martıların hücumuna uğruyor. Yumurtlama döneminde göle akan tatlı suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşmaya çalışan inci kefalinin martılar tarafından avlanması ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor.

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