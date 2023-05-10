Süleyman Demirel 14 Mayıs seçim sonucunu yıllar önce açıklamış

Süleyman Demirel’in yıllar önce TRT’de katıldığı bir programdaki enflasyonla ilgili konuşması gündem oldu.

Süleyman Demirel 14 Mayıs seçim sonucunu yıllar önce açıklamış

Editör: Ayşe Memiş

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine çok az bir süre kala Süleyman Demirel’in yıllar önce TRT’de katıldığı bir programdaki videosu sosyal medyada gündem oldu.

Can Okanar’ın sunuculuğunu yaptığı açık oturumda Mesut Yılmaz, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Erdal İnönü ve Doğu Perinçek konuk olarak yer alıyor. Programda 1991 genel seçimleri sürecinde kontrol altına alınamayan enflasyon sorunu konuşuluyor.

2023 seçiminin sonucunu yıllar önce görmüş gibi açıklama yapan Süleyman Demirel enflasyonun önemini vurguladı. Demirel "Türkiye’nin birinci sorunun o yıllarda enflasyon" olduğunu söylemesi dikkat çekti. Demirel halkın bütünlüğü için önemli olduğunun altını çizdi.

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Enflasyona değinen Süleyman Demirel "Esasen enflasyon devletleri yıkan bir olaydır. Hırsızlıktan, soygundan, fuhuşa kadar hemen hemen bütün yolları açar" demişti.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel''in sosyal medyada dolaşan konuşmasında "Doğrudur Türkiye''nin birinci sorunudur enflasyondur. Hakikaten bugün, enflasyon dediğimiz halk günlük yaşar. Halkın birinci sorunu geçim sıkıntısıdır. Esasen enflasyon devletleri yıkan bir olaydır. Milletleri içinden bozan bir olaydır. Esasen enflasyon sadece pahalılık olayı da değildir. Ahlakı bozar. Borcu olan borcunu ödeyemez. Alacağı olan alacağını alamaz. Hırsızlıktan, soygundan, fuhuşa kadar hemen hemen bütün yolları açar. Toplumun içini bozan bir olaydır. Onun için Batılılar enflasyona bir numaralı halk düşmanı derler. Tek kollu canavar derler" ifadelerini kullanıyor.

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