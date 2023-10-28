Süleyman adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Süleyman isminin anlamını araştırıyor. Peki, Süleyman ne demek? Süleyman isminin anlamı nedir?
SÜLEYMAN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Süleyman ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Kur’an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri.
- Sükun, huzur.
- Gurur.
SÜLEYMAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Süleyman ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Süleyman adını koymak caizdir.