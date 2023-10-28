Süleyman ne demek? Süleyman isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Süleyman da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Süleyman ne demek? Süleyman isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Süleyman ne demek? Süleyman isminin anlamı nedir?

Süleyman adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Süleyman isminin anlamını araştırıyor. Peki, Süleyman ne demek? Süleyman isminin anlamı nedir?

SÜLEYMAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Süleyman ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Kur’an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri.

- Sükun, huzur.

- Gurur.

SÜLEYMAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Süleyman ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Süleyman adını koymak caizdir.

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