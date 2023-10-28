Süleyman ne demek? Süleyman isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Süleyman da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Süleyman ne demek? Süleyman isminin anlamı nedir?