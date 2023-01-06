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  • Akan sular kesilince Özışık kardeşler sıkı muhalif oldu. Bu iktidarın gitmesi lazım kesin net

Akan sular kesilince Özışık kardeşler sıkı muhalif oldu. Bu iktidarın gitmesi lazım kesin net

İnternet Haber sitesinin sahibi Hadi Özışık’ın kardeşi Süleyman Özışık yayınladığı videoda iktidarın seçimlerde gitmesi gerektiğini söyledi. Özışık, “Yani bakıyorum iktidarın icraatlarına, bir de muhalefetin söylediklerine bakıyorum. Muhalefet beni daha çok cezbediyor” dedi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 09:27
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Süleyman Özışık: Bu iktidarın gitmesi lazım kesin net

Akan sular kesilince Özışık kardeşler sıkı muhalif oldu. Bu iktidarın gitmesi lazım kesin net
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İnternet Haber sitesinin sahibi Hadi Özışık'ın kardeşi Süleyman Özışık, "Muhalefet beni daha çok cezbediyor" diyerek, 2023 seçimleri ile ilgili "bir kanaate vardığını" söyledi. "Hepinizi şok edecek şekilde şunu söyleyebilirim" diyen Özışık, "Bu iktidarın gitmesi lazım; kesin, net..." dedi.

t24'te yer alan habere göre; yaptığı açıklamada "Özışık kardeşlerin kalemini kırmışlar" diyen Hadi Özışık'ın ardından Süleyman Özışık da 2023 seçimlerinde iktidarın gitmesi gerektiğini savundu. Hadi Özışık, kardeşi Süleyman Özışık'ın kirasını ödeyemediğini söyleyerek "Aç, susuz" kaldığını ileri sürmüştü.

Hadi Özışık'ın ardından kardeşi Süleyman Özışık'tan da bir açıklama geldi. Youtube kanalına yüklediği "Benim oyum da Millet İttifakı'na" başlıklı videoda konuşan Özışık, "Muhalefet beni daha çok cezbediyor" dedi, iktidarın gitmesi gerektiğini savundu.

Süleyman Özışık, şunları söyledi:

"2023 seçimlerinde bize kim daha çok umut vaat ediyor. Kim bizi daha iyi yönetebilir diye bu listeleri karşılaştırdığınızda inanın bir aydınlanma yaşıyorsunuz. Bir ışık beliriyor ve aydınlanıyorsunuz. Şimdi diyeceksin ki 'Biz tutmadık, sen tuttun Süleyman. Tuttuğun listeye göre 2023 ile ilgili bir kanaate vardın mı?'. Vardım. Ve hepinizi şok edecek şekilde şunu söyleyebilirim. Bu iktidarın gitmesi lazım; kesin, net... Yani bakıyorum iktidarın icraatlarına, bir de muhalefetin söylediklerine bakıyorum. Muhalefet beni daha çok cezbediyor."

 

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ombudsman
6.01.2023 10:52
Darısı rok, nagihan alçı, hacı yakışıklı, yaşar hacısalihoğlu vb. yalakaların başına.  
 
Bu gün ne düşündüm ve düşünüyorum
6.01.2023 10:45
Haklılar zaten savunmadalar, isyandalar, şimdide çakallar, kötüler, vicdansızlar bile isyandalar.  
 
Doğrusu Budur
6.01.2023 10:45
He ya Heeeeeee.  
 
TÜM YORUMLAR (23)
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