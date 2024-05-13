Süleyman Saim Tekcan’ın eserleri Tam Finans | Sanat’ta sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

Finans sektörünün önde gelen şirketlerinden Tam Finans, Tam Finans | Sanat markası ile 16 Mayıs tarihinden itibaren çağdaş Türk sanatının ve özgün baskı tekniğinin önde gelen isimlerinden Sanatçı Süleyman Saim Tekcan’ın “Doludizgin” isimli sergisiyle sanatseverlerle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Tam Finans | Sanat, sanat hayatında ön plana çıkardığı at figürünü geleneksel değerlerle ve modern sanat anlayışıyla harmanlayıp yoğuran Süleyman Saim Tekcan’ın birbirinden özel tablolarına ve heykellerine kapılarını açıyor.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Tam Finans Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Çıralı,“Özgürlüğün, gücün ve zarafetin simgesi atların dört yöne doludizgin yolculuğunu, yelelerinin içinizi okşayan esintisini, gelecek nesillere yol haritası olacak izlerini, kulağınıza fısıldadığı tarihi, gelenekselden moderne, geçmişten bugüne özümseyerek harmanlayan Süleyman Saim Tekcan’ın paletinden renklerle izleyebiliyoruz. Sanatçı yılların birikimini tuvale parmak izleriyle kodlayarak, kendiliğini, değerlerini ve bilincini estetik çizgisinden ödün vermeksizin yansıtıyor” dedi.

Sergi manifestosundan: “Sırtlanır dünyayı atlar, aşar dağları. Mesafe tanımaksızın, bir coğrafyadan ötekine, alır götürür. Nesiller boyu, eyerlerinde insanlığın hikâyesini taşır. Medeniyet kapısını aralar toplumlara. Doğu’dan Batı’ya esintidir. Nal izleriyle atlasta mozaiktir. Anadolu’nun ta kendisidir!

Asaletiyle meydan okur zamana. Masalların ve destanların efsanesi olarak durağanlıktan harekete geçişin simgesidir.

Türk mitolojisinde güneşten gelir yeryüzüne. Nazım Hikmet’in dizelerinde şahlanır “Rüzgâr kanatlarıyla.” Cemal Süreya’nın soluğu oluverir kırmızısıyla. Necip Fazıl’ın senfonisine dönüşür kudretiyle. Türk resminin mihenk taşıdır Süleyman Saim Tekcan’ın fırçasıyla tuvalde.”

16 Mayıs Perşembe günü saat 17:00’de açılışı yapılacak sergi tüm sanatseverlere açıktır. Sergi 16 Mayıs 2024- 13 Haziran 2024 tarihleri arasında hafta içi her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Tam Finans’ta izlenebilecektir.

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Tam Finans hakkında:

Tam Finans Faktoring A.Ş, 2012 Mayıs ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan faaliyet iznini alarak Haziran ayında müşterilere hizmet vermeye başlamıştır. EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ortaklığı ve güçlü sermaye yapısı, 700’den fazla çalışan sayısı ile Türkiye’nin 26 farklı ilinde hizmet vermektedir. Tam Finans, güçlü mali yapısı, teknolojiyi takip eden yenilikçi yaklaşımı (AR-GE merkezi olan tek faktoring şirketi), müşteri odaklı çalışma anlayışı ve güvenilir kurumsal kimliği ile bugüne dek 140 binin üzerinde müşteriye işlem yapmış, sektörün öncü firmaları arasında yer almaktadır. tamfinans.com.tr

Tam Finans | Sanat hakkında:

Tam Finans | Sanat, kendini içindeki çocuğa sahip çıkan genç ve yaratıcı insanların platformu olarak konumlandırıyor. Genç yeteneklere verdiği desteğin yanı sıra, Tam Finans, Genel Müdürlük binasındaki ofis alanını bir sergi alanına çevirerek birbirinden kıymetli sanatçılara ev sahipliği yapıyor. Bu doğrultuda farklı disiplinlerden sanat eserlerini izleyicilerle buluşturmayı amaçlıyor. Ressam Raşit Altun, Alev Özas, heykeltıraş Dinçer Güngörür, Demet Kaya, ebru sanatçısı ve zanaatkâr Melike Kazaz gibi pek çok sanatçıyı eserleriyle misafir eden Tam Finans Sanat genç sanatçılardan oluşan karma suluboya sergisi, İFSAK 228 – 229. Dönem Proje Grubu’nun fotoğraf sergisine de ev sahipliği yapmıştır.

Adres: Fulya Mah. Büyükdere Cad. No:76 Quasar İstanbul Ofis No: 123 Kat:3 Şişli / İstanbul

Websitesi: tamfinanssanat.com

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