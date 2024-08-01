Süleyman Soylu dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

İçişleri eski Bakanı, AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclis’i Başkanlığına başvurdu.

26 Temmuz’da günü TBMM Başkanlığına dilekçeyle TBMM Başkanlığına giden Süleyman Soylu yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

"40 YILDIR SİYASETTEYİM"

Soylu’nun dilekçesinde 40 yıldır siyasetin içinde olduğunu ve farklı görevlerde bulunduğunu aktardığı belirtildi.

Soylu, üstlendiği her görevde millete hizmet etme, hesap verme ve şeffaf olma sorumluluğunu taşıdığını belirtti. Ayrıca, siyaset kurumunun ve siyasetçilerin zaman zaman çeşitli iddialar ve suçlamalarla karşılaştığını da vurguladı.

"SİSTEMATİK KARALAMALARLA KARŞI KARŞIYA KALMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Soylu, "Halihazırda üyesi olmaktan onur duyduğum Gazi Meclis'imizin çatısı altında da milletimizi temsil ve hizmet ifasıyla, milletvekilliği görevimi yaparken, hükümetlerimizi, İçişleri Bakanı olarak görev yaptığımız dönemi, şahsımı ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımızı hedef alan ve devletimizin itibarını ayaklar altına almak isteyen dahili ve harici menşeli çok sayıda mesnetsiz, tamamen iftiraya dayalı, manipülatif ve çoğu benzer mahfillerden üretilen organize ve sistematik karalamalarla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız" değerlendirmesinde bulundu.

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