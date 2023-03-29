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Süleyman Soylu rahatsızlığı sonrasında ilk kez görüntülendi. Elinde bastonla yürüdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bel rahatsızlığı sonrası ilk kez görüntülendi. Soylu'nun yürümekte zorluk çektiği ve elindeki baston detayı dikkatlerden kaçmadı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 10:07
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Süleyman Soylu elinde bastonla görüntülendi

Süleyman Soylu rahatsızlığı sonrasında ilk kez görüntülendi. Elinde bastonla yürüdü
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Editör: Merve KIZILALP

Belindeki rahatsızlık sebebiyle bir süre tedavi göreceği ortaya çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu günler sonra ilk kez görüntülendi. 

İki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluşan ve iftar yemeği yiyen Süleyman Soylu, doktorların tavsiyesi üzerine inzivaya çekilmişti. 

ELİNDE BASTONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan iftar çadırında depremzedelerle iftar yaptıktan sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Soylu’ya  ilde koordinatör olarak görev yapan bazı illerin valileri de eşlik etti.

İftar programında çekilen fotoğrafta Soylu’nun bastonla yürüdüğü görüldü.

Bu fotoğrafları paylaşan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Kahramanmaraş'ta, iftar vaktinin bereketini hemşehrilerimizle paylaştık. Allah kabul etsin...

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