Geçen hafta başkentte Ankaralılar Derneği’nin (AHİD) etkinliği iktidar kanadını bir araya getirdi. Dernek Başkanı Hilmi Yaman’ın konukları arasında; Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ve AKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın aynı masada yer aldı.

Süleyman Soylu ve bazı AKP’liler AHİD konuğu oldu

SOYLU'NUN SEÇİMİ

T24’te Tolga Şardan’ın haberine göre; Soylu, AHİD davetinde siyasi değerlendirmelerde bulundu. Gelen bilgilere göre yemekli davette söz güncel siyasi tartışmalara, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Erdoğan sonrasında siyasetin nasıl şekillenebileceğinin konuşulduğunu belirten Şardan, aldığı bilgileri bugünkü köşe yazısında kaleme aldı. Şardan şu ifadeler ile aktardı:

“Aldığım bilgiye göre; Erdoğan’ın yakın ekibine girme girişimlerinde bulunan Soylu, önümüzdeki iki yılla birlikte bir dönem daha yani toplamda 7 yıllık süreçte Erdoğan’ın ülkenin başında bulunması gerektiği görüşünü tekrarladı. Bunun Türkiye açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bilal Erdoğan

Olası bir değişiklik halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın siyasete girip girmeyeceği de konuşuldu. Soylu’nun bunun üzerine Bilal Erdoğan’ın güçlü bir aday olabileceğini, kendisinin de bu durumda üzerine düşeni yapacağını söylediği belirtildi.

Selçuk Bayraktar

Gelen bilgilere göre Soylu, Bilal Erdoğan’ın siyaseti düşünmemesi halinde Erdoğan Ailesi’nin damadı Selçuk Bayraktar’ın iş başına geçebileceği değerlendirmesini de yaptı. Herkesin ve kendisinin de bu durumda da elini taşın altına koyacağını ifade etti.

Hakan Fidan

Soylu’nun aynı toplantıda Türkiye’nin dış politikasına yönelik değerlendirmeler yaptığı da dışarıya yansıdı. İddiaya göre Soylu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın kimi politikaları konusunda eleştirel bir konuşma yaptı ve bunun olumsuz sonuçları olabileceğini söyledi.”

BERAT ALBAYRAK'A DEĞİNMEDİ

Şardan'ın aktardığı bilgilerde Soylu'nun Erdoğan sonrası için ismi konuşulan Berat Albayrak'a değinmemesi dikkat çekti. Anıtkabir'deki bir programda da Soylu, Albayrak'a omuz attığı kameraya yansımıştı. Ardından ikili bu 'omuz attı' iddialarına şakalaşarak karşılamıştı.

Hakan Fidan-Selçuk Bayraktar-Berat Albayrak-Bilal Erdoğan

ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 dönem kuralına takıldığı için 2028 yılında adaylığına engel oluyor. Bu noktada yeniden aday olabilmesi için ya meclisin en az 360 oyla erken seçim kararı alması ya da Anayasa değişikliği alması gerekiyor.

Erdoğan ise adaylık konusunda “aday olma derdim” şeklinde açıklamasına Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den “cayma hakkı yok” çıkışı gelmişti.

Ankara kulislerinde Erdoğan sonrası için Hakan Fidan, Berat Albayrak, Selçuk Bayraktar ve Bilal Erdoğan’ın adı konuşuluyordu.