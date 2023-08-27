Süleyman Soylu hakkında çıkan habere sinirlendi. 6 yayın organını hedefe aldı

Editör: İsa Karaarslan

Eski bakan Süleyman Soylu resmi sosyal medya hesabından Birgün Gazetesi’nin gazetecisi İsmail Arı'nın haberini alıntılayarak 6 yayın organını hedefe aldı. Soylu hedefindeki yayınları sıraladı.

Yassıada'nın milyonlarca kaynak aktarılarak dönüştürüldükten sonra halkın ilgisini çekmediği, öte yandan Bilal Erdoğan ve Süleyman Soylu gibi isimlerin yemek yemek ve gezmek amaçlı adayı ziyaret ettiği öne sürüldü.

Süleyman Soylu sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayarak, 'haberi yayımlayan gazetelerin seçimin ardından itibarsızlaştırma kampanyası yürüttüğünü' savundu.

Sözcü, Karar, Cumhuriyet, Birgün, Halk TV ve T24'ü itibarsızlaştırma haberleri yaptıkları gerekçesiyle suçladı.

14-28 Mayıs seçimlerinden sonra, bahsettiği yayınların hedefinde olduğunu iddia etti.

Soylu şunları dedi:

Görevden ayrıldıktan sonra DA Sözcü, Karar, Cumhuriyet, Birgün, Halk TV, T24… 14-28 Mayıs yenilgisinin etkisiyle, Tam da beklediğimiz gibi sipariş itibarsızlaştırma “haber”lerine devam ediyor. Ortak nefret ettikleri kelimelerden derleme; Yassıada, “AKP”, Cami, İmam, Süleyman Soylu Birgün ve Cumhuriyet gazetelerinin haberleri tamamen gerçek dışıdır…

Birgün Gazetesi'nin paylaşımında ise şu cümleler yer alıyor:

Halk değil AKP'liler gidiyor Servet harcanarak betona gömülen, Yassıada’ya inşa edilen bin 200 kişilik caminin imamının bile olmadığı ortaya çıktı. Adanın çalışanları ise “Halk gelmiyor. Süleyman Soylu gibi isimler eşleriyle yemek yemeye geliyor” diyor.

YASSIADA AÇIKLAMASI

Daha sonra Soylu şu açıklamayı yaptı:

Hassasiyetim; Terör örgütü yayın organının Yassıada’yı itibarsızlaştırmasıdır. Eşimle Yassıada’da, iki yıl önce müzeye gittiğimi ben paylaştım. Ama yemek yemeğe gittiğim yalanını magazinleştirenlerin mesleki ahlakı olmadığı malumdur.