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Soylu AKP'de kimlere 'Bana bulaşmayın belgelerim var' mesajı gönderdi

Gazeteci Mehmet Yakup Yılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun amacının muhalefetten çok kendi partisi olduğunu iddia ederek “Bana bulaşmayın, herkesle ilgili belgelerim var.” demek istediğini savundu.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 12:08
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Süleyman Soylu için siyaseti karıştıracak iddia: AKP’de kimlere 'Bana bulaşmayın belgelerim var' mesajı gönderdi

Soylu AKP'de kimlere 'Bana bulaşmayın belgelerim var' mesajı gönderdi
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T24 yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi ve İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım." şeklindeki sözlerini köşesine taşıdı.

Soylu'nun daha önce de canlı yayında kırmızı bir dosya gösterdiğini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bu açılacak. Hani 'Yapanın yanına bırakmayacağız, yakasını bırakmayacağız' diyoruz ya. Bu bir FETÖROMAN. Yani Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilişkisini ortaya koyan. 32 basamak bir FETÖ ilişkisi. Türkiye Cumhuriyeti devletini boş beleş bir devlet zannedenler yanılırlar." diye seslendiğini hatırlatan Yılmaz, "Bakan şantaj dosyaları mı biriktiriyor?" başlıklı köşesinde şunları kaydetti:

“TDK SÖZLÜK'TE TARİF EDİLDİĞİ GİBİ DAVRANMAKTA TEREDDÜT ETMİYOR”
"Bu bilgilerin de neden basın toplantısında konuşulacağı açık değil.

Böyle bilgiler varsa o bilgiler de bir polis fezlekesi şeklinde Cumhuriyet Başsavcısının elinde olmalıydı.

Gördüğünüz gibi Bakan TDK Sözlük'te tarif edildiği gibi davranmakta tereddüt etmiyor:

‘Bir kimseyi, kendisiyle ilgili lekeleyici, kötüleyici, gözden düşürücü bir bilgiyi açıklamak, yaymak tehdidiyle korkutmak.’

“BİR TÜRLÜ KOVUŞTURMAYA, DAVAYA DÖNÜŞMÜYOR”
Normal şartlar altında bu iddiaların muhatapları hakkında ciddi soruşturmalar yapılmış olmalıydı.

Ortada böyle bir soruşturma yapıldığına ilişkin bir belirti yok.

Konuşma tarzından anlıyoruz ki emrindeki polis gücünü kullanarak Bakan Soylu, politik rakipleri hakkında dosyalar hazırlıyor, bilgiler topluyor vs.

Fakat bu bilgiler bir savcıya verilebilecek çapta da değil ki bir türlü kovuşturmaya, davaya dönüşmüyor.

“MESAJINI DAHA ÇOK KENDİ PARTİSİNE VERİYOR GİBİ GÖRÜNÜYOR”
Oradan anlıyoruz ki Bakan'ın derdi aslında muhalefeti korkutmak değil.

Mesajını daha çok kendi partisine veriyor gibi görünüyor.

'Bana bulaşmayın, herkesle ilgili belgelerim var' imasında bulunuyor.

Ve öyle görünüyor ki iktidar partisinde de işe yarıyor.

Fetullahçı çetenin bu tür faaliyetlerine karşı iktidar partisini uyardığımda bana kızıyorlardı sonunda ben haklı çıktım.

Ve iktidar partisini bir kez daha uyanık olmaya davet ediyorum. İnsanlık namına yani! (...)"

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Yusuf
24.11.2022 12:52
Açıklasın belgeleri varsa,vatan millet deyince mangalda kül bırakmazlar.temizlesin pislikler varsa,bizde yanlarında duralım dürüst devlet adamlarının,ama hani nerede.herkesin belgesi var o zaman ,  
 
Hacı
24.11.2022 12:50
Doğruysa bunlar, nasıl bu insan İçişleri bakanı kardeşim, nasıl devlette bakanlık ,yaptırıyorlar,kimlere kaldı bu devletin makamları.bunlarlami ilerleyecek devlet.  
 
BAGIMSIZ YARGI BELGELERLE BİRLİKTE TEHDİT EDENLERİ NEDEN AÇIGA ALMIYOR?
24.11.2022 12:41
TEHDİTLE ÜLKE YÖNETİLİYOR?BAGIMSIZ YARGI NEDEN TEHDİTLERE SESİZ KALIYOR TEHDİT SUÇDUR?  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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