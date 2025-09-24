Süleyman Soylu, Kıbrıs seçimlerinde ortaya çıktı! ‘Siyaseti bırakacağım’ demişti ama…

Uzun süre İçişleri Bakanlığı görevini yürüten istifasının ardından AKP’de vekil olarak görevini yürüten Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda siyaseti bırakacağını açıklamıştı. Ancak Soylu’nun 19 Ekim'de gerçekleştirilecek olan KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri için resmi propagandanın başladığı gün Kıbrıs’a çıkarma yapan vekillerin Ersin Tatar’a destek için adaya gittiği iddia edildi.

“BU DÖNEMİN SONUNDA AKTİF SİYASETİ BIRAKACAĞIM” DEMİŞTİ

Ocak ayında Anadolu Yayıncılar Federasyonu’ndan katıldığı bir programda konuşan Süleyman Soylu, bu yasama döneminin sonunda siyasete veda edeceğini açıkladı. Soylu, “Bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağım” dedi.

SÜLEYMAN SOYLU KIBRIS SEÇİMLERİNDE SAHADA

Bugün Kıbrıs'ta ye alan haberde; 19 Ekim'de gerçekleştirilecek olan KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri için resmi propagandanın başladığı gün Kıbrıs’a çıkarma yapan vekillerin Ersin Tatar’a destek için adaya gittiği iddia edildi. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ev ziyaretleriyle sahada olduğunu yazdı. Ayrıca seçimin “beka” söylemiyle yürütüldüğü öne sürüldü.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yaman, Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AKP KKTC Temsilcisi Emre Kaya ve UID KKTC Başkanı Fadıl Şanverdi de katılanlar arasında olduğu aktarılıyor.

Eski İçişleri Bakanı ve AKP Milletvekili Süleyman Soylu’nun da adada olduğu belirtildi. Soylu ve beraberindekiler seçmen üzerinde etkisi olacağını düşündüğü bazı isimleri evlerinde ziyaret edeceği aktarıldı.

EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN İKİNCİ BAKAN

31 Ağustos 2016 tarihinde Efkan Âlâ'nın istifa etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı görevine Süleyman Soylu getirilmişti. Bu görevi 4 Haziran 2023 tarihine kadar sürdürerek ikinci en uzun süre İçişleri Bakanlığı yaptı. Soylu son seçimlerde AKP’den İstanbul 2. bölge milletvekili olarak seçilmişti.