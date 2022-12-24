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  • CHP'li isim Soylu'nun imzası bulunan yazıdaki gerçeği açıkladı. Polis asgari ücretli oldu

CHP'li isim Soylu'nun imzası bulunan yazıdaki gerçeği açıkladı. Polis asgari ücretli oldu

Süleyman Soylu, Mehmet Aktaş ve İsmail Çataklı imzalı polislerin fazla mesai ücretlerine zam yapılmasına ilişkin yazıyı CHP'li Murat Bakan sosyal medya hesabından paylaşarak, "Polis asgari ücretli oldu" dedi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 19:45
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Süleyman Soylu mesai ücreti yazısını imzaladı. CHP'li isim polisler için asgari ücret tepkisinde bulundu

CHP'li isim Soylu'nun imzası bulunan yazıdaki gerçeği açıkladı. Polis asgari ücretli oldu
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CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından polislerin fazla mesai ücretlerine zam yapılmasıyla ilgili yazıyı paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı imzalı yazıyla ilgili değerlendirme yapan Murat Bakan, şu açıklamayı yaptı:

"Polnet'ten (Polis iletişim altyapısı) Süleyman Soylu yazı yazmış. Her zamanki gibi süslü, terörle, uyuşturucu ile mücadele, polisi öve öve bitirememişler. Polisin senin övgüne, hamasetine ihtiyacı yok. Çocuğuna, ailesine insanca yaşayacak koşullar sunmaya ihtiyacı var. Yazı içeriğine bakarsan İçişleri Bakanı yetkisini kullanarak fazla çalışma ücretine zam yapmış.

Bunlar polisle dalga geçiyor. Fazla çalışma ücretinin yüzde 46’dan yüzde 52’ye çıkartılmasına dair Soylu, Çataklı ve Genel Müdür evrak imzalamış. Bu yazıya göre hali hazırdaki fazla çalışma ücretine 196 TL civarında bir artış gelmiş olacak.

Polisin bir öğün yemek parası kadar yaptıkları zammı teşkilata duyuruyorlar ve bununla övünüyorlar. Halbuki polisin hakkı ve haklı talebi, haftalık 40 saat çalışmanın üzerinde fazla mesai ücreti almaktan.

5 yıl önce polis asgari ücretin 3 katı maaş alıyordu. Şimdi polis asgari ücretli oldu. Polis kardeşlerim sabredin az kaldı. 8/24-E12/36 çalışacaksınız. Hakkınız olanı alacaksınız. İnsanca çalışıp, insanca yaşayacaksınız. Amir zulmünün, angaryanın olmadığı, sosyal, kültürel haklarınızın, sendikanızın olduğu bir dönem geliyor."

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Boşnak
24.12.2022 20:57
haketmiş polisler zam isteyenlere biber gazı joplarken o insanlar onlarında hakkını ararken jopluyorlardı otursunlar reyizinipof poflasınlar mstahak onlara  
 
MUHAMMET RAŞİT ARSLAN
24.12.2022 20:46
Milletin sırtındaki yük o kadar fazla ki.Cumhurbaşkanı israfta sınır tanımadığı için,alt tabaka yöneticiler de bunu marifet zannediyor.İsraf ederek önemli kişi olacaklarını zannediyorlar  
 
MUHAMMET RAŞİT ARSLAN
24.12.2022 20:43
Ayrıca il emniyet müdürlerinin vardiyalı çalışan özel kalem memurları da polis memuru.Sayısını bilmiyorum.Özel kalem müdürü de var.Ayrıca bürocular var.Nereden baksan 15-20 polis oraya bağlı  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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