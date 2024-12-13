Süleyman Soylu, MHP'li isme kalkan oldu! Onca şikayete rağmen soruşturmaya izin vermedi

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, görevde bulunduğu dönemde AKP ve MHP’li belediye başkanları hakkındaki soruşturma taleplerini reddettiği iddiaları, siyasi gündemin dikkat çeken konuları arasında yer almaya devam ediyor.

BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Soylu’nun koruma sağladığı isimlerden birinin, 2019-2024 yılları arasında Kastamonu’nun Taşköprü Belediye Başkanlığı görevini üstlenen MHP’li Abdullah Çatal olduğu iddia edildi. Çatal’ın, belediye başkanlığı döneminde kamu zararına yol açtığı ve çalışanlarına baskı yaptığı gerekçesiyle birçok kez şikâyet edildiği öne sürüldü.

Abdullah Çatal

HAKKINDAKİ ŞİKÂYETLER

Abdullah Çatal’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan çeşitli şikâyetlerle gündeme geldi. Bu şikâyetlerde öne çıkan başlıca iddialar şunlardı:

Kamu zararı ve vergi kaybı: Belediye Mali Hizmetler Müdürü Yunus S.'nin, kendisi ve yakın çevresiyle birlikte belediye gelirlerinde eksikliğe neden olduğu ve bu durumun hem kamu zararına hem de vergi kaybına yol açtığı iddia edildi.

Fazla ödeme: İtfaiye biriminden muhasebe birimine geçen personele haksız şekilde fazla ücret ödendiği ileri sürüldü.

Yetkisiz imza: Muhasebe biriminde çalışan bazı personelin gerekli sertifikalara sahip olmamasına rağmen resmi evraklara imza attığı belirtildi.

Sit alanındaki usulsüzlükler: Sit alanı ilan edilmiş bir parkta ağaçların kesilerek izinsiz kapalı alan oluşturulmasına izin verildiği iddia edildi.

Çalışanlara baskı ve işten çıkarma: Belediye personeline sistematik olarak baskı yapıldığı, 15 çalışanın gerekçe gösterilmeksizin işten çıkarıldığı ve bu kişilere tazminatlarının ödenmediği ifade edildi.

Görev yeri değişiklikleri: 60-70 çalışanın görev yerlerinin değiştirilerek uygun olmayan pozisyonlarda çalıştırıldığı, bazı durumlarda çöp toplama gibi işlere yönlendirildiği iddia edildi.

SORUŞTURMA AÇILMASINA İZİN VERİLMEDİ

Tüm bu iddialara rağmen, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevini bırakmadan kısa bir süre önce Abdullah Çatal ve ilgili belediye personeli hakkında soruşturma açılmasına gerek olmadığı yönünde karar verdiği belirtildi.