Süleyman Soylu SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin cenaze törenine katıldı

SADAT'ın kurucusu, ASDER Onursal Başkanı, ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başdanışmanı Tanrıverdi için Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Son yılların tartışılan kuruluşlarından SADAT'ın kurucusu Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

CEZANEYE SOYLU DA KATILDI

Cenazeye AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı görüldü.

Ayrıca törene Tanrıverdi’nin eşi Füsun Tanrıverdi, oğlu Melih Tanrıverdi, İstanbul Valisi Davut Gül, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da katıldı.

SÜLEYMAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'SADAT baskını'yla ilgili konuşarak "Hangi konuyla alakalı olursa olsun SADAT’ın önüne gidene kadar, Et Balık Kurumu’nun önüne gidene kadar, hafif bir cesaretin varsa, bizim söylediğimiz büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme ortaya koyda görelim. Bu konunun üstünü örtemezsin, bu konu Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin ve 6’lı masanın üzerinde demokrasinin kılıcıdır. Bu Türkiye’ye bir ihanettir. Sen Türkiye’nin geleceğini Avrupalı bir büyükelçiye pazarlayamazsın" demişti.

ADNAN TANRIVERDİ KİMDİR?

Sadat’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi 1944 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. 1964 yılında Kara Harp Okuluna giren Tanrıverdi 1967 tarihinde Teğmenliğe nasbedildi.

Tanrıverdi, 1978 yılında Kurmay Subay statüsünü kazandı. 1984 tarihinde Yarbaylığa, 1987 yılında Albaylığa yükseltildi.

Emekliye ayrıldıktan sonra, 1997:1998 yılları arasında bir yıl süre ile fahri olarak , Üsküdar FM Radyosunun Genel Koordinatörlük görevini yürüttü. 2004 - 2009 tarihleri arasında Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) nin Genel Başkanlığı görevini üstlendi.

2012’de ise SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim şirketini kurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından SADAT’ın kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'yi 2016'da Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirdi.

SADAT HAKKINDA İDDİALAR

söyleyen SADAT’ın ortağı Mehmet Naci Efegeçen geçtiğimiz yıllarda Makine ve Kimya Endüstrisi’nin ürettiği silahları SADAT’ın yurtdışına sattığını iddia etmişti.

Naci Efegeçen verdiği bir röportajda “MKE ürettiği ürünleri, yurt dışında müttefik olduğumuz ve ülkemizin izin verdiği ülkelere götürüp satıyoruz” demişti.