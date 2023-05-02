'Süleyman Soylu seçim için paralel yapı kurdu' CHP’den şok iddia

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.



Erkek, İçişleri Bakanlığının yasaya aykırı şekilde YSK’ya paralel bir seçim takip sistemi oluşturduğunu söyledi. Erkek, “Kaybedeceğiniz zaman darbe mi yapmayı planlıyorsunuz.” dedi. Erkek, seçim tutanaklarını takip edecek kurumun bir tek YSK olduğunu vurguladı.



Erkek şunları dile getirdi:



“Maalesef öyle bir tabloyla karşılaştık ki ve bunu ilk kez bir seçimde yaşıyoruz İçişleri Bakanlığında paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik.



Maalesef İçişleri Bakanlığı tüm valiliklere yazdığı bir yazı ile şunları talep ediyor. Seçim takip modülü oluşturmuşlar İçişleri Bakanlığı bünyesinde. Diyorlar ki nüfusu 20 bine olan ilçelerde en az 3, nüfusu 20 bin ile 100 bin olan ilçelerde en az 5; 100 bin üzerinde olanlarda ise 10 personel görevlendirilecek. Görevlendirilen personel sayısı kadar bilgisayar temin edilecek.



Görevlendirilen personelin hızlı veri girişi yapılabilecek, bilgisayar kullanabilecek nitelikte olduğu özen gösterilecek. Bu yapı ile seçim sonuçları, sandık tutanakları takip edilecek. İçişleri Bakanlığı’nda seçim takip sistemi oluşturmuşlar.



“KENDİSİ PARALEL YAPIYI İYİ BİLEN BİRİ”

Örneğin Kiraz Kaymakamlığı Kiraz İlçe Seçim Kurulu’na yazı yazılmış. Bana sandık seçim tutanaklarını anlık olarak vereceksin. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yaşanıyor. Kiraz İlçe seçim kurulu da YSK’ye sormuş. YSK’de bunu oybirliği ile reddetmiş ve sandık seçim sonuçlarının kimlere yazıldığını, yasal olarak kimlere verilmesinin gerektiğini vurgulamış. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu maalesef bir suç işleri bakanı olarak devam ediyor. YSK’ya karşı İçişleri Bakanlı’ğını koymuş. İlçe Seçim Kurumları’na karşı da kaymakamlıkları koymuş ve paralel yapı oluşturmuş Çünkü kendisi paralel yapıyı iyi bilen biri.



“KANUNSUZ TALİMATLARA UYMAYIN”

İçişleri Bakanlığı görevlilerini buradan uyarıyoruz. Kanunsuz talimatlara uymayın. Bu suçlara ortak olmayın. Türkiye’de seçim sonuçlarını takip etmeye yetkili tek organ YSK’dir. Başka hiçbir irade başka hiçbir organ sandık sonuçlarına, oy torbalarına dokunamaz. Sandık kurulu başkanları gerekli görürse polisin refakatini ister. Yasalar Soylu’ya böyle bir görev mi veriyor? Hayır görevini kötüye kullanan bir bakan ile karşı karşıyayız. YSK de hiçbir kurulun hiçbir organın seçimlere müdahale edemeyeceğini yüksek sesle ortaya koymalı. “