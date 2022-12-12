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  • Süleyman Soylu Mecliste Sedat Peker gibi konuştu. Peker'in sık sık söylediği ünlü sözünü Meclis'te söyledi

Süleyman Soylu Mecliste Sedat Peker gibi konuştu. Peker'in sık sık söylediği ünlü sözünü Meclis'te söyledi

Bakan Süleyman Soylu’nun Meclis’te tepki konuşmasında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sürekli kullandığı aynı kelimeyi kullandı. Peker, 2021 yılında yaptığı bir paylaşımlarda sürekli olarak “Yenileceksiniz” kelimesini kullanmıştı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 09:59
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Süleyman Soylu Sedat Peker gibi konuştu. Peker'in ünlü sözünü Meclis'te söyledi

Süleyman Soylu Mecliste Sedat Peker gibi konuştu. Peker'in sık sık söylediği ünlü sözünü Meclis'te söyledi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde oldukça tartışmalı ifadeler kullandı. İçişleri Bakanlığı’nın bütçesinin görüşülmesi sırasında konuşan Bakan Soylu, CHP’li vekillere yönelik olarak "HDP ile PKK ile tarihin en kirli iş birliği içerisindesiniz. Plan ve Bütçe komisyonlarında da aynı kalemden çıktı. Orası da aynı orası da aynı. Siz de aynısınız. Amerika'nın çocuklarısınız sizler. Amerika'nın çocukları. Yenileceksiniz" dedi.

Soylu’nun sözleri sonrası muhalefet milletvekilleri Soylu’nun suçlularla çekilmiş fotoğraflarını fırlattı. AKP’li ve CHP’li vekillerin karşı karşıya geldiği gerginlik sonrası oturuma ara verildi.

SEDAT PEKER'İN SÜREKLİ TEKRAR ETTİĞİ AYNI KELİMEYİ KULLANDI

İçişleri Bakanı Soylu’nun Meclis’te tepki çeken konuşmasında yurt dışında firari olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile aynı dili kullandığı ortaya çıktı. Peker, 2021 yılında çektiği bir videoda “Bir tripoda, bir cep telefonu kamerasına yenileceksiniz” şeklinde konuşmuştu. Peker, yaptığı Twitter paylaşımında ise “Gayretullaha savaş açan hiç kimse galip gelmemiştir. Vallahi yenileceksiniz, billahi yenileceksiniz.
15 Temmuz geçsin seni öyle bir yerden vuracağım ki (mecazi anlamda) akıl sağlığını kaybedeceksin.”
İfadelerini kullanmıştı.

Peker, şarkıcı Gülşen’in tutuklanması sonrası yaptığı açıklamada ise “Yapılan hırsızlıkları, alınan rüşvetleri örtmek için yine yüce dinimizi kullanıp, kendinizce strateji yapıyorsunuz. Ancak Yüce Allah’ımız her şeyi görüyor. Ses kayıtlarını, WhatsApp yazışmalarınızdaki skandalları yayınladığımda, şarkıcı Gülşen olayından daha ciddi şeyler bulmanız gerekecek. Ancak yaptığım ifşalara halk sahip çıktı. Yani planınız tutmadı. Gayretullah’a yenileceksiniz” demişti.

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HUZURSUZ TASMA SENDROMU
12.12.2022 10:02
herifin bilinç altına işledi rüyalarına kaçtı tabi..tasmaam tasmaam diye sayıklıyor  
 
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