İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT'de sunucuları Kürtçe selamdı 

Milli Gazete'nin haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kürtçe yayın yapan resmi devlet televizyonu TRT 6 ekranlarında AKP Siyasi ve Hukuk İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış ve TRT KURDİ Kanal Koordinatörü, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkan Yardımcısı Kemal Gümüş'ün sorularını yanıtladı.



Program sırasında, Soylu sunucularla Kürtçe selamlaştı. Ayrıca Soylu, "Bu ülkede insanlar, kendi gibi olmayanları konuşturmadılar" dedi.

İLGİLİ HABERLER