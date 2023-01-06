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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT'de sunucuları Kürtçe selamdı 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kürtçe yayın yapan resmi devlet televizyonu TRT 6'nın canlı yayınında sunucularla Kürtçe selamlaştı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 14:16
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Süleyman Soylu TRT'de sunucuları Kürtçe selamdı 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT'de sunucuları Kürtçe selamdı 
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Milli Gazete'nin haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kürtçe yayın yapan resmi devlet televizyonu TRT 6 ekranlarında AKP Siyasi ve Hukuk İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış ve TRT KURDİ Kanal Koordinatörü, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkan Yardımcısı Kemal Gümüş'ün sorularını yanıtladı.

Program sırasında, Soylu sunucularla Kürtçe selamlaştı. Ayrıca Soylu, "Bu ülkede insanlar, kendi gibi olmayanları konuşturmadılar" dedi.

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papillon
6.01.2023 14:56
Siyasetin geldiği yere bakın...üç buçuk oy için seçim öncesi kapatarak seçime girmesini engelleyecekleri HDP'nin dilini kullanmak ikiyüzlülüğü...  
 
Emekli
6.01.2023 14:54
Bahceli daha cok desteklesin  
 
Seher
6.01.2023 14:41
Türkiye Cumhuriyetinde çok güzel bir söz vardır "Ne Mutlu Türküm Diyene " eğer Türküm dersen ne mutlu diye kibar bir davet eğer demezsende Laiklik ile koruma altındasın bizdensin demektir,baskı yok  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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