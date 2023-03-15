Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı

Cumhuriyet gazetesi Barış Pehlivan, bugünkü yazısında Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Pehlivan, Özmen ile ilgili Sabah gazetesinde yayımlanan bir haberi de paylaşarak kulislerde konuşulanları aktardı.

Pehlivan, ABD’de Fethullah Gülen'i ziyaret eden Mevlüt Özmen'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hukuk müşaviri yapıldığını ifade etti ve “Kulislerde deniyor ki... Mevlüt Özmen’i içeriden kurtaran Süleyman Soylu’ydu. Göreve iade etmekle kalmadı, Türkiye’nin en önemli bakanlıklarından birinde kritik koltukta 4 yıl oturmasını sağladı” dedi.

Barış Pehlivan’ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

BirGün’den meslektaşımız İsmail Arı, Özmen’in sicilini ortaya dökünce de sosyal medya hesabını kapattı. Ama işte arşiv unutmuyor... Biz yazmayalım, iktidarın yayın organı Sabah gazetesinin 10 Eylül 2016 tarihli haberinden okuyalım:

“Pensilvanya’ya gidip Gülen’i ziyaret etmesine rağmen, hedef şaşırtmak için darbe girişimi gecesi sokaklarda uzun namlulu silahla poz verip Atatürk fotoğrafları paylaşan Iğdır Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen Kırklareli’nde tutuklandı.”

Gelin görün ki... Nasıl olduysa, bu Mevlit Özmen cezaevinden çıktı. Yetmedi, Süleyman Soylu onu İçişleri Bakanlığı’na hukuk müşaviri yaptı. Kulislerde deniyor ki... Mevlüt Özmen’i içeriden kurtaran Süleyman Soylu’ydu. Göreve iade etmekle kalmadı, Türkiye’nin en önemli bakanlıklarından birinde kritik koltukta 4 yıl oturmasını sağladı.

2020 Temmuz’undan beri de Manisa’da vali yardımcılığı görevini yapmasını sağladı.

Sahi, ne diyordu Süleyman Soylu: “Bir tek FETÖ’cüyü göreve getirmişsem, bir tek FETÖ’cü göreve geldiyse ve bu söylenmiyorsa bu, ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorumdur.” Açık sözlü insanları seviyorum.

Foto: Mevlüt Özmen