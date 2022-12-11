AKP'li eski bakan Faruk Çelik'in Hiranur Vakfı'yla bağlantıları ortaya çıktı

İsmailağa tarikatına bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını ‘dini nikahla evlendirip’ seneler boyu cinsel istismara uğratması Türkiye’nin gündemine oturdu.

Ortaya çıkan istismar skandalı ile iktidarın, Türkiye’yi sürüklediği tarikat karanlığın gözler önüne serilmeye devam ediyor. Dönemin Devlet Bakanı Faruk Çelik’in Hiranur Vakfı’nın ‘icazet’ törenine katılarak konuşma yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Tele1'de yer alan habere göre Çelik, videoda konuşmasının ardından yakın zamanda hayatını kaybeden İsmailağa tarikatı lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yanına gidip eğilerek konuştuğu görüldü. Çelik, konuşmasında şunları sarf etti:

“Merasime teşrif eden değerli ilim adamları. Salonu dolduran değerli hocaefendiler, talebeler ve konuklar hepinizi Allah’ın selamı ile selamlıyorum. İlim yolunda olan ve icazet almaya hak kazanan çok değerli kardeşlerimi tebrik ediyorum."

ŞÜKRANLARINI SUNMUŞ

"Bu kardeşlerimizin yetişmelerine vesile olan emeği geçen başta Hiranur Vakfı yönetimi ve yöneticileri olmak üzere değerli hocalara şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize ve dünya insanlarına hayırlı hizmetlerine vesile olmalarını temenni ediyorum.

İlim sahibi insanlar hakka hayra sevk eden fazilet timsalı insanlardır.

İnsanlığın kurtuluş reçetesi olarka pozitivim sundular. Her şey dünyadan ibarettir dediler ve insanlığı insanlık yolundan çıkardılar. Bugün insanlık yeniden tefekkür ediyor. Aslına dönme yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu icazet merasiminin asıl amacı işin özüne dönmektir. Emeği geçenleri bir kez daha kutluyor şükranlarımı sunuyorum."

“GENÇLİĞİ KARANLIK ODAKLARIN ESİR ALMAMASI İÇİN MÜCADE ETMELİYİZ”

"Gençliği insanlığı karanlık odakların esir almaması için büyük bir mücadele birlikte sergilenmemiz gerekiyor. Bu karanlık noktalardan gençliği çıkarmanın yolu da ilim yoludur. İcazet alan kardeşlerimiz inanıyorum ki gönüller inşa edecekler. Yeniden bu milletin uyanışına temmeni ediyorum. Hizmet yolunda Allah’tan onlara başarılar diliyorum.”

CHP'Lİ VEKİLDEN YANIK'A YANIT

CHP’li Gamze Taşçıer de mecliste konuşma yapan Aile Bakanı Derya Yanık'a yanıt vererek; “Siz 6 yaşında evlenebilir diye tarikatlara yol verip sırtlarını sıvazlarsanız bu vakalar daha da artar. Hangi bakanın fotoğrafı var demiyorum. Tabii ki fotoroman Süleyman'ın bu vakıfla da fotoğrafı var.” dedi.

SERA KADIGİL SOYLU'NUN FOTOĞRAFINI ORTAYA ÇIKARDI

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil TBMM'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine sataşması sonrası söz alarak konuştu.

Konuşması sırasında elindeki fotoğrafı gösteren Kadıgil, “Fotoroman Süleyman’ın fotoğraflarından. Yanında kim var biliyor musunuz? Hiranur Vakfı’nın yetkilileri. Hani yaşında çocuğu tarikatına eş yapanlar var. İşte beni bu ahlaksızlıklara ağzını açıp iki laf edemeyenler ilgilendirir” dedi.