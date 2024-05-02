Süleyman Soylu'nun hangi kritik göreve atanacağı sızdı. Kulislerden bomba iddia

Kaynak: Gazete Pencere
Süleyman Soylu'nun hangi kritik göreve atanacağı sızdı. Kulislerden bomba iddia
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yeniden bir göreve getirileceği iddia edildi.

31 Mart’taki yenilginin adından AKP’de nasıl değişikliler olacağı merak konusu oldu. Erdoğan'ın yapacağı değişimin Eylül ayına sarkacağı iddia ediliyor.

Tolga Balcı'nın kulis haberine göre ise Süleyman Soylu yeniden bir göreve gelebilir.

Kulislerde faturanın AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’e kesileceği konuşuluyor.

Soylu’ya yakın isimler Soylu’nun genel merkezde görev alacağını öne sürdü.

AKP kulislerinden gelen bilgilere göre, Erkan Kandemir’in yerine Süleyman Soylu’nun getirileceği çok güçlü bir iddia.

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Ayrıca Soylu’nun da bazı yetkilileri görev beklediğini ifade ettiği ileri sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde de Soylu “Partimiz, tüm kurullarıyla değerlendirmelerini yapıyor. Biz de seçimle ilgili katkıda bulunmak üzere fikrimizi söyledik” demişti.

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ERKAN KANDEMİR

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