Süleyman Soylu'nun 'terörist' açıklamalarına İBB'den yanıt. Örgütlerini bile açıklıyor adlarını açıklamıyor

İBB Başkanvekili Ülkü Sakalar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "İBB'de işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü iltisaklı olduğu belirlendi" diyerek öne sürdüğü iddiasına yanıt verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İçişleri Bakanlığı'na yazdığı yazıya "Muhatabımız değilsiniz" şeklinde yanıt geldiğini söyleyen Sakalar, "Biliyorsunuz örgütlerini bile söylüyorsunuz. Bir tek isimlerini söylemiyorsunuz" diye konuştu.

Halk TV'de yayınlanan 'Sözüm Var' programına bağlanan Sakalar, belediyeye işe alım prosedürünü açıklayarak yaptıkları arşiv araştırmasından çıkan sonucu ve İçişleri Bakanlığı'na yazdıkları mektubu anlattı.

"İBB de diğer belediyelerin tabi olduğu kurallara tabidir. Arşiv araştırmasıyla işe alır" diyen Sakalar, "1668 kişiden bahsetti sayın Soylu, 1668 kişiyi biz de bekliyoruz listesini hala göndersin. Arşiv araştırması sonucunda hakkında terör bağlantılı bir soruşturma olduğu anlaşılan, hakkında devam eden bir dava olduğu anlaşılan gelen bilgilerde bu görülen kişilerin sayısı 64'tür. Varsa daha fazlası lütfen bize bildirsin, biz bilmiyoruz en azından" dedi.

"İçişleri sizin belediyenize İçişleri Bakanı sıfatıyla ulaşıp sayın İBB yöneticileri partiniz beni ilgilendirmiyor ama sizde çalışan personellerde böyle böyle sorunlar var diye uyarıyor mu? Bu tür bir diyalog var mı? Yoksa siz televizyondan mı öğreniyorsunuz?" sorusuna ise Sakalar, "Biz de sizin öğrendiğiniz anda öğrendik. İçişleri Bakanı birden açıklama yapınca duyduk. Geçen yıl ilk defa İçişleri Bakanı bütçe görüşmelerinde açıkladı hatırlarsanız '557 terörist İBB'de çalışıyor' dedi. Ve yine sıraladı bunların hangi terör örgütü olduğunu reklamlarını yaparak" şeklinde yanıt verdi.

"ARAŞTIRILMADIK KONU KALMADI, HALA SAYIYI BİLMİYORUZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İçişleri Bakanlığı'na konuyla ilgili bir yazı yazdığını söyleyen Sakalar, "'Kimdir bu teröristler bize listesini verin gereğini yapalım' dedi. Öyle ya biliyorsunuz örgütlerini bile söylüyorsunuz. Bir tek isimlerini söylemiyorsunuz. Hiçbir cevap gelmediği gibi bir tek 'Siz bizim muhatabımız değilsiniz' şeklinde cevap geldi. Valiliğe yazıldı oradan da cevap gelmedi. Ve müfettişler geldi. Görevlendirilen müfettişlerle başlandı aranmaya. Her şey incelendi. 70-80 tane müfettiş ara ara geldi gitti. 1 senedir İBB içerisinde araştırılmadık konu kalmadı. Biz hala daha bu terörist sayısını bilmiyoruz" dedi.

ŞABAN DİŞLİ'Yİ HATIRLATTI

15 Temmuz Darbe Girişimi’ni Hulus’i Akar’a bildiren eski tümgeneral Mehmet Dişli’nin kardeşi olması nedeniyle AKP’deki Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini bırakmak zorunda kalan, sonra da Lahey’e Büyükelçi olarak atanan Şaban Dişli’yi hatırlatan Sakalar, "Sayın Soylu açıklama yaparken not aldım. Aldığım notlara göre 959 kişinin yakınları, 709 kişinin de kendisi teröristmiş. Şimdi ben bunu Sayın İçişleri Bakanı'na sormak istiyorum. 709 tane terörist var ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bizim arşiv araştırması sonucunu bize bildirin diye gönderdiğimiz 17 bin 839 kişi içinde neden sadece 64 kişide terörle ilgili bir soruşturma çıktı. Bu 709 kişi kimdir? nerededir?

959 kişinin yakını dediler. Arşiv araştırması kanunu yakınlarına bakmıyor. Onu sadece İçişleri Bakanı bulursa bulur. Biz bilemeyiz. Kanuna da açıkça aykırı. Yakınlara bakılıyorsa ben de Şaban Dişli derim başka da bir şey demem" şeklinde konuştu.

Sakalar şunları söyledi:

"64 KİŞİNİN 3'Ü AKP DÖNEMİNDE ALINMIŞ"

"Bunları biliyorsa neden yapmıyor? Çünkü böyle bir şey yok. Sayın İçişleri Bakanı'nın yapmaya çalıştığı şey çok açık. Yani biz bunları hatırlamak istemiyorum ama terörle korkutmak, bir terör belası var bunu da ancak biz def ederiz. Seçimler de geliyor. Biz de oy kaybediyoruz. Zaten İstanbul'u kaybettik. İstanbul'u bir daha geri alma ihtimalleri yok. Tamamen bir suçu bir iftirayı yapıştırmaktan öteye gitmeyen bir şey. Yıllardır avukatlık yaparım hiç aklım mantığım almıyor ki bir İçişleri Bakanı hayatın olağan akışı içinde 1668 tane teröristi İBB'de bulacak. Örgütlerine kadar tespit edecek ve gelip de kapıya polisleri dayamayacak.

Bu 64 kişinin de 3 kişisi 2018 yılında AKP döneminde alınmış İBDA-C'den mahkumiyetleri var. Algı yaratmanın ötesine gitmeyen çalışma ve konuşma"