Süleyman Soylu’nun yerel seçim sonrası planı ortaya çıktı

Süleyman Soylu’nun yerel seçimlerde adaylık teklifi gelirse reddedeceğini iddia eden Sedat Bozkurt, Soylu’nun aklının bir köşesinde yeni parti kurma fikrinin de yattığını öne sürdü.

Süleyman Soylu’nun yerel seçim sonrası planı ortaya çıktı

Gazeteci Sedat Bozkurt, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili olarak kulislerden edindiği bilgileri paylaştı.

Bozkurt, Soylu’yla ilgili şunları yazdı:
"Haber değeri olan bundan sonra ne yapacağı. Herkes gibi ben de bir belediye başkan adaylığı beklentisinde olduğunu tahmin ediyordum. Ama böyle bir teklifle gelinmesi halinde bunu kabul etmeyeceğini yakın çevresine açıklamış"

YENİ PARTİ AKLININ KÖŞESİNDE
"Soylu yerel seçimler sonrasında yeni bir pozisyon almaya hazırlanıyor. Sağ seçmende var olan karşılığını azaltmadan politik geleceğine ilişkin karar verecek. MHP’ye geçme seçeneği teknik olarak zor olduğu için yeni parti seçeneği aklının bir köşesinde tahminen bulunuyor”

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