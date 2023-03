Yaşanan depremler sonrası Süleyman Soylu'ya zor sorular

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki can kaybıyla ilgili kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini belirterek, “Depremde yıkılan ya da hasar alan binalara ilişkin ayrıntılı verileri kamuoyu ile paylaşan iktidar, yaşadığımız can kaybıyla ilgili pek çok hususu gizliyor. Yitirdiğimiz canlara ilişkin veriler ne düzenli açıklanıyor ne de ayrıntı veriliyor. Can kaybına ilişkin açıklanan yalnızca tek bir sayı var” dedi.

Akın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, depremdeki can kayıplarıyla ilgili bütün verilerin açıklanmasını talep etti.

Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 meydana gelen depremler nedeniyle 11 kentte 203 bin 958 binanın yıkıldığını ya da ağır hasar aldığını anımsattı.

Can kayıplarına ilişkin pek çok soru işareti bulunduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

“VERİLER DÜZENLİ AÇIKLANMIYOR”

“Depremde yıkılan ya da hasar alan binalara ilişkin ayrıntılı verileri kamuoyu ile paylaşan iktidar, yaşadığımız can kaybıyla ilgili pek çok hususu gizliyor. Yitirdiğimiz canlara ilişkin veriler ne düzenli açıklanıyor ne de ayrıntı veriliyor. Can kaybına ilişkin açıklanan yalnızca tek bir sayı var.

Depremde can kaybına ilişkin güncel sayıyı artık neredeyse 3 gün arayla açıklamaya başladılar. Oysa binlerce insanın kayıp olduğu ve cenazelerinin bulunamadığı da bir gerçek. Dolayısıyla bu konuda kamuoyuna ayrıntılı ve düzenli bilgi verilmesi gerekiyor.”

GERÇEK CAN KAYBI GİZLENİYOR MU?

“İktidar, Kovid-19 pandemisi döneminde can kayıplarıyla ilgili kamuoyunu yanıltıcı bilgi vermişti. İktidarın bu konuda sabıkası var. Şimdi yaşadığımız deprem felaketinin ardından can kaybına ilişkin verilerin düzenli paylaşılmaması da akıllara iktidarın yine gerçek can kaybını gizlemek istediği şüphesini getiriyor. AK Parti iktidarını, bu konuda kamuoyuna tüm verileri açıklamaya davet ediyoruz.”

SÜLEYMAN SOYLU’YA ZOR SORULAR

Ahmet Akın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, deprem felaketinde yaşanan can kaybıyla ilgili bütün verilerin açıklanmasını talep etti.

Akın, Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“Deprem felaketinde hayatını kaybedenler yaş grubuna göre tespit edilmiş midir? Deprem felaketinde 18 yaşından küçük kaç çocuğumuz hayatını kaybetmiştir? Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerden kaçı enkaz altından cansız çıkarılmıştır? Kaçı enkaz altından çıkarıldıktan sonra hayatını kaybetmiştir? Deprem felaketinde hayatını kaybedenler arasında kimliği tespit edilmemiş kaç cenaze vardır? Bu cenazelerin kaçı çocuktur? Deprem felaketinde hayatını kaybeden ve kimliği tespit edilemeyen cenazeler, açıklanan can kaybı sayısına dahil edilmiş midir? Deprem felaketinin ardından kayıp kişi sayısı kaçtır? Cenazesine ulaşılamayan ve bulunamayan insanlarımızdan kaçı çocuktur? 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin illerimize göre dağılımı nedir? Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerine göre dağılımı nedir?” (ANKA)