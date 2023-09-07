Sultan Abdülhamid'den Filenin Sultanları'na. Leman kapak yaptı

Kadın Voleybol Takımımız'ın Avrupa Şampiyonası maçları sırasında Ebrar Karakurt'un bir takipçisine verdiği mesaj olay olmuştu.

Adı Abdülhamid olan takipçi Ebrar'ın yaptığı bir paylaşımın altına çirkin ifadeler kullanmıştı.

Ebrar da bunun üzerine "Boş yapma Abdülhamid" yanıtını vermişti.

Ancak başta Melih Gökçek olmak üzere hükümet yanlısı olduğu bilinen bazı çevrelerle gericiler Ebrar'a Osmanlı Sultanı Abdülhamid'i kastettiği nedeniyle tepki göstermişlerdi.

Ebrar ise kendisine cevap yazan kullanıcıyı kastettiğini söylese de tepkiler dinmemişti.

Haftalık mizah dergisi LeMan, son sayısının kapağında Sultan Abdülhamid'e yer verdi.

Kapakta Osmanlı Sultanı Abdülhamid'in elindeki pankartta "Sultandan, Filenin Sultanları'na Tebrikler" ifadesi yer aldı.

İŞTE O KAPAK: