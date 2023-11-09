Sultanahmet Meydanı’nda 17’nci Doğu-Batı Dostluk Rallisi

Doğu-Batı Dostluk Rallisi Törenine, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer’in yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Doğu-Batı Dostluk Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin ve İstanbul’da bulunan AB Başkonsolosları ile Uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

Geleneksel olarak Avrupa ülkelerinden başlayıp Türkiye’den geçerek Ürdün’de sona eren Ralli, bu yıla özel olarak 15 araç ve 20 yarışmacı ile İstanbul’dan başladı.

Türkiye etabının ardından Ralli sırasıyla Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya, Almanya, Hollanda üzerinden geçerek 16 Kasım tarihinde Belçika/Brüksel'e varacak.



“CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YILI VESİLESİYLE ORGANİZASYONU İSTANBUL’DAN BRÜKSEL’E YAPTIK”

Dostluk ve Barış Rallisi Başkanı Nadir Serin, “Bu organizasyonu 17 yıldır yapıyoruz. Almanya’dan Orta Doğu’ya, Kafkasya’ya, Kuzey Afrika’ya gidiyorduk normalde. Bu sene bir değişiklik yaptık. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı vesilesiyle İstanbul’dan Brüksel’e organizasyonu yaptık.

Bunun en güzel anlamı şudur. Bu zamana kadar birbirine küs 2 medeniyetin Doğu ile Batı’yı birbiriyle buluşturmak ve bu medeniyetin öncülüğünü yaparak bir köprü oluşturmak çok önemli.

Özellikle Sultanahmet Meydanından start verip sırasıyla Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Hollanda ve Brüksel’de 17 Kasım’da final yapacağız Avrupa Parlamentosu’nun önünde” dedi.



“Avrupa’da bizim bu tür organizasyonlara ihtiyacımız var”

Serin konuşmasının devamında, “Biz istiyoruz ki bu organizasyonlar ülkemizin tanıtımına katkı sağlasın, yumuşak yüzlülüğünü göstersin. Çünkü Avrupa’da bizim bu tür organizasyonlarımıza ihtiyacımız var.

Biz Almanya’dan yola çıktığımızda 7 araç geldik. Bizim organizasyonlarımıza Alman, Moldovyalı, İtalyan, Avusturyalı ekipten oluşuyoruz. Burada da klasik otomobiller kulübü, TUVTÜRK, İstanbul Valiliği, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, bunların desteği ile bu organizasyonu yaptık ve startımızı verip hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.