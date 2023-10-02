Sultanahmet'in orta yerinde tuvaletini yaptı. Sizden çok özür dileyerek yayınlıyoruz

Editör: İsa Karaarslan

İstanbul’da izleyen herkesi utandıracak bir olay meydana geldi. Hem tarihi olması hem de İstanbul’un en gözde turistik mekânlarından birisi olması sebebi ile her gün binlerce turistin uğrak mekanlarından Sultanahmet Meydanı’nda bir şahıs; Herkesin gözü önünde, güpegündüz bir ortamda tuvaletini yaptı.

Banktan destek alarak tuvaletini yapan şahıs daha sonra şortunu çekip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Yaşanan bu utanç verici olay kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.