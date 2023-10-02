Sultanahmet'in orta yerinde tuvaletini yaptı. Sizden çok özür dileyerek yayınlıyoruz

İstanbul’un Sultanahmet Meydanı’nda kimliği belirsiz bir şahıs herkesin içinde tuvaletini yaptı. Sizden çok özür dileyerek yayınlıyoruz.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sultanahmet'in orta yerinde tuvaletini yaptı. Sizden çok özür dileyerek yayınlıyoruz

Editör: İsa Karaarslan

İstanbul’da izleyen herkesi utandıracak bir olay meydana geldi. Hem tarihi olması hem de İstanbul’un en gözde turistik mekânlarından birisi olması sebebi ile her gün binlerce turistin uğrak mekanlarından Sultanahmet Meydanı’nda bir şahıs; Herkesin gözü önünde, güpegündüz bir ortamda tuvaletini yaptı.

Banktan destek alarak tuvaletini yapan şahıs daha sonra şortunu çekip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Yaşanan bu utanç verici olay kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İlgili Haberler
Kepçe kırıldı işçiler havada asılı kaldı. Ölüm kalım savaşı verdiler
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Son Haberler
Atatürkçü Düşünce Derneği; Cumhuriyet kubbemiz’in kilit taşı Atatürk ve laikliktir Gündem
Atatürkçü Düşünce Derneği; Cumhuriyet kubbemiz’in kilit taşı Atatürk ve laikliktir
Şile'deki dere taşkınında mahsur kalan hayvanların kurtarılması kamerada Gündem
Şile'deki dere taşkınında mahsur kalan hayvanların kurtarılması kamerada
Sermaye Piyasası Kurulu başvuruları elektronik ortama taşıdı Ekonomi
Sermaye Piyasası Kurulu başvuruları elektronik ortama taşıdı
Tokat'ta 3 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü serbest bırakıldı Gündem
Tokat'ta 3 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü serbest bırakıldı
Ata Demirer’in dizisinden ilk kare geldi. Netflix’te yayınlanacak Magazin
Ata Demirer’in dizisinden ilk kare geldi. Netflix’te yayınlanacak
İki eşi olduğunu söyledi, gündem oldu Video
İki eşi olduğunu söyledi, gündem oldu
3 bin 660'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor: Kurban hissesi yerine bozuk et dağıtılmıştı Gündem
3 bin 660'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor: Kurban hissesi yerine bozuk et dağıtılmıştı