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Sultanahmet'te Muslera ile karşılaşan taraftar şok oldu. 11 yıl önceki video gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı Musleara'nın 11 yıl önce Sultanahmet'te çekilen bir videosu yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 19:52
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Sultanahmet'te Muslera ile karşılaşan taraftar şok oldu

Sultanahmet'te Muslera ile karşılaşan taraftar şok oldu. 11 yıl önceki video gündem oldu
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Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, 2012 yılında İstanbul sokaklarında dolaşırken bu ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Muslera Sultanahmet'te hayranlarıyla fotoğraf çektirirken, bir hayranına da şaka yapmayı ihmal etmedi.

Tam 11 yıl sonra Galatasaray taraftarı yeniden bu videoyu sosyal medyada gündeme taşıdı.

MUSLERA KİMDİR?

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Nestor Fernando Muslera, 16 Haziran 1986 yılında Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya geldi. 1,90 metre boyuna sahip olan Fernando Muslera 37 yaşındadır.

2011 yılından bu yana Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera Galatasaray ile ilk maçına Olympiakos karşısında çıktı. Galatasaray'da en uzun süre forma giyen yabancı futbolcu unvanı olan Fernando Muslera başarılı performansı ile göz dolduruyor.

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