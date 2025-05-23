Sultanbeyli'de okul bahçesinde arkadaşını bıçakla yaralayan lise öğrencisi tutuklandı

Kaynak: AA
Sultanbeyli'de okul bahçesinde arkadaşını bıçakla yaralayan lise öğrencisi tutuklandı

Sultanbeyli'de okul bahçesinde arkadaşını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan lise öğrencisi tutuklandı.

Sultanbeyli'de okul bahçesinde arkadaşını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan lise öğrencisi tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan suça sürüklenen çocuk C.A, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan C.A. tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

C.A, hakimlikteki sorgusunda, "Öldürmek isteseydim bacaklarına saplamazdım. Belden yukarısına zarar vermedim. Anlık öfke sebebiyle 3 defa bıçakladıktan sonra arkasından kovaladım. Amacım kesinlikle öldürmek değildi. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum." dedi.

Hakim, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

- Olay

Hasanpaşa Mahallesi'ndeki lisenin bahçesinde 11. sınıf öğrencisi C.A., teneffüste aralarında husumet olduğu iddia edilen arkadaşını bıçaklayarak kaçmıştı.

Yaralı öğrenci hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı.

Son Haberler
Yıldızlar geçidine Türk dokunuşu! Ebru Yaşar Cannes’da fırtına gibi esti
Yıldızlar geçidine Türk dokunuşu! Ebru Yaşar Cannes’da fırtına gibi esti
Dünyaca ünlü fotoğrafçı hayatını kaybetti!
Dünyaca ünlü fotoğrafçı hayatını kaybetti!
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak mesaj!
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak mesaj!
Ölümcül kazanın ardından flaş gelişme! Kınık’ın kızı için 15 yıl hapis talebi...
Ölümcül kazanın ardından flaş gelişme! Kınık’ın kızı için 15 yıl hapis talebi...
Abu Dabi'de Ali Koç şov
Abu Dabi'de Ali Koç şov