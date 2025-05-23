Sultanbeyli'de okul bahçesinde arkadaşını bıçakla yaralayan lise öğrencisi tutuklandı

Sultanbeyli'de okul bahçesinde arkadaşını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan lise öğrencisi tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan suça sürüklenen çocuk C.A, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılıkça ifadesi alınan C.A. tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
C.A, hakimlikteki sorgusunda, "Öldürmek isteseydim bacaklarına saplamazdım. Belden yukarısına zarar vermedim. Anlık öfke sebebiyle 3 defa bıçakladıktan sonra arkasından kovaladım. Amacım kesinlikle öldürmek değildi. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum." dedi.
Hakim, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
- Olay
Hasanpaşa Mahallesi'ndeki lisenin bahçesinde 11. sınıf öğrencisi C.A., teneffüste aralarında husumet olduğu iddia edilen arkadaşını bıçaklayarak kaçmıştı.
Yaralı öğrenci hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı.